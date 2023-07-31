Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: двое погибших, количество пострадавших превысило 30 человек, среди них — дети 31 июля, 11:57 Одна из ракет разрушила секцию многоэтажки с 4 по 9 этажи (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Количество пострадавших в результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу утром в понедельник, 31 июля, возросло до 31 человека, среди них — дети.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram.

По его словам, у пострадавших рваные и резанные раны, а также переломы и минно-взрывными травмами.

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Двое находятся в тяжелом состоянии, остальные — в удовлетворительном.

Количество погибших не изменилось. По состоянию на 11:40 их двое.

Лысак сообщил о четверых пострадавших детям. В то же время, глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул говорит о трех пострадавших детях.

По его словам, под завалами еще могут находиться до восьми человек.

31 июля войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, попав в два здания — в многоэтажку и в четырехэтажный техникум Политехнического института. Под завалами могут находиться люди.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что, по предварительным данным, скорее всего, россияне атаковали Кривой Рог, применив баллистику.

