Атака РФ на Полтавскую область: оккупанты на Пасху выпустили по Кременчугу уже девять ракет — глава ОВА

24 апреля, 21:54
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Россия систематически обстреливает украинские города ракетами (иллюстративное фото) (Фото:Vladyslav Sodel/Reuters)

Россия систематически обстреливает украинские города ракетами (иллюстративное фото) (Фото:Vladyslav Sodel/Reuters)

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Российские оккупанты выпустили по Кременчугу Полтавской области уже девять ракет.

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Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

«Уже 9 российских ракет в этот вечер ударили по инфраструктуре Кременчуга. Враг не гнушается ничем, даже в такой святой день», — написал он в своем Telegram.

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Перед этим Лунин сообщил о пяти ракетных ударах по объектам инфраструктуры в Полтавской области. Город, который подвергся атакам России, не назывался.

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О жертвах, пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Полтавская область Кременчуг Война России против Украины

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