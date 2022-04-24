Атака РФ на Полтавскую область: оккупанты на Пасху выпустили по Кременчугу уже девять ракет — глава ОВА 24 апреля, 21:54 Цей матеріал також доступний українською Россия систематически обстреливает украинские города ракетами (иллюстративное фото) (Фото:Vladyslav Sodel/Reuters)

Российские оккупанты выпустили по Кременчугу Полтавской области уже девять ракет.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.



«Уже 9 российских ракет в этот вечер ударили по инфраструктуре Кременчуга. Враг не гнушается ничем, даже в такой святой день», — написал он в своем Telegram.

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Перед этим Лунин сообщил о пяти ракетных ударах по объектам инфраструктуры в Полтавской области. Город, который подвергся атакам России, не назывался.

О жертвах, пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

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