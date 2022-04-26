Последствия ракетных атак РФ: на Кременчугской ТЭЦ ликвидировали пожар, огонь тушили более суток

26 апреля, 11:38
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Российские оккупанты нанесли ракетные удары по ТЭЦ в Кременчуге (иллюстративное фото) (Фото:kremenchug.ua)

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по ТЭЦ в Кременчуге (иллюстративное фото) (Фото:kremenchug.ua)

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Спасатели ликвидировали пожар на Кременчугской ТЭЦ, который начался после ракетных ударов России.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

«Пожар на Кременчугской ТЭЦ ликвидирован сегодня, в 8:00», — написал он в своем Telegram.

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Вечером 24 апреля российские оккупанты выпустили по Кременчугу девять ракет. В результате атаки погиб один человек, еще семь получили ранения.

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ТЭЦ была разрушена, она снабжала город теплом и горячей водой

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Кременчуг Ракетные удары ТЭЦ Война России против Украины

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