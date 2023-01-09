Почему лжи Минобороны РФ об «ударе возмездия» по Краматорску не поверили даже в России и как оккупанты готовятся к наступлениям ВСУ — ISW 9 января, 08:55 Воронка на месте российского удара по Краматорску в ночь на 8 января: повреждены два учебных заведения, восемь многоквартирных домов и гаражи (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Ложное заявление Минобороны России о масштабах «удара возмездия» по украинскому Краматорску — якобы в отместку за удар по Макеевке — спровоцировало критику даже в российских провоенных кругах, где не поверили утверждениям чиновников.

Об этом идет речь в новой сводке ISW по итогам 8 января.

Попытки Минобороны России заявить, что российские войска якобы совершили «операцию возмездия» за удар ВСУ по российским казармам в Макеевке спровоцировал дальнейшее недовольство в российском информационном пространстве. 8 января Минобороны РФ ложно заявило, что ответный удар был нанесен якобы по нескольким пунктам временной дислокации украинских войск в Краматорске Донецкой области, в результате чего будто бы погибло более 600 украинских военнослужащих. Это утверждение ложно: финский репортер побывал на месте удара в Краматорске 8 января и отметил, что удар пришелся по пустой школе. Несколько российских «военкоров» отрицательно отреагировали на заявление Минобороны России, указав, что ведомство часто обнародует фальсифицированные заявления и раскритиковали российское военное руководство за то, что оно сфабриковало всю историю «возмездия» за удар по Макеевке, вместо того, чтобы возложить ответственность за потери на российское руководство.

Видео дня

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый также разоблачил ложь РФ о якобы гибели 600 украинских военных в Краматорске. «Эта информация настолько же соответствует действительности, как и данные, что они уничтожили все наши HIMARS. Это информационная операция Министерства обороны РФ в ответ на успешные действия ВСУ по поражению их больших скоплений личного состава, их складов, логистики нашими высокоточными системами поражения. У них такой возможности нет», — подчеркнул Череватый.

Российское Минобороны не впервые использует формулировки о «возмездии» либо подобные им — однако лишь провоцирует негативную обратную связь со стороны многих представителей провоенного сообщества РФ. В начале массированной кампании ударов по критической инфраструктуре Украины в октябре 2022 года Минобороны РФ аналогично назвало ее «возмездием» за подрыв Крымского моста. Российское ведомство пыталось использовало эту формулировку отчасти для того, чтобы смягчить возросшие требования со стороны провоенного сообщества с призывами «отомстить» Украине, однако лишь спровоцировало множество ответов от «военкоров» с описанием других случаев, за которые российское Минобороны якобы должно было аналогично «отомстить». Таким образом, Минобороны России породило петлю негативной обратной связи, пишут аналитики Института. Ведомство пытается реагировать на успехи украинских наступательных действий разрозненными «карательными» оффензивами, что затем лишь провоцирует постоянную критику со стороны недовольных российских «военкоров», подчеркивающих свою убежденность в том, что Минобороны реагирует неправильным образом или не на то событие. Реакция российского Минобороны на удар по Макеевке является очевидным продолжением этой модели «недовольства и возмездия», что в очередной раз открыло возможность для ярой критики российского военного руководства в отношении его способа вести войну.

Министерство Великобритании подтвердило более ранние оценки ISW о том, что российские силы готовятся к возможным контрнаступлениям Украины в Запорожской или Луганской областях. По данным британского Минобороны, в последние недели российские войска расширили оборонительные укрепления в Запорожской области вдоль линии Васильевка — Орехов и удерживают крупную группировку войск на этом участке таким образом, что можно допустить обеспокоенность российского командования возможностью крупного украинского контрнаступления на юге Украины. Войска РФ сейчас сталкиваются с двумя одинаково проблемными для них сценариями контрнаступления, отмечают специалисты британского Минобороны. Первый — прорыв запорожской линии со стороны ВСУ, который может всерьез поставить под вопрос «жизнеспособность» российского сухопутного моста, соединяющего Ростовскую область с оккупированным Крымом. Второй — украинский прорыв в Луганской области, который может еще больше подорвать попытки РФ оккупировать весь Донбасс. ISW ранее отмечал признаки подготовки россиян к «решительным мерам, вероятно, оборонительного характера» вдоль линии Сватово-Кременная в Луганской области и оценивал, что расположение российских сил и преобладание оборонительных сооружений в Запорожской области позволяют предположить, что армия РФ, возможно, готовится к потенциальным действиям Украины на этом направлении.

Финансовый интерес Евгения Пригожина к украинским природными ресурсам в районе Бахмута может отчасти объяснить многомесячные и затратные попытки его сил (ЧВК Вагнера) захватить эти территории Украины. В этом контексте ISW приводит данные источников Reuters в Белом доме, по словам которых «одержимость» Пригожина Бахмутом связана с его стремлением взять под свой контроль соляные и гипсовые шахты в районе города. Однако, как предположил один из бывших главарей «ДНР» Игорь Гиркин, даже если российские войска и «вагнеровцы» захватят соседний Соледар, Пригожин и армия РФ проиграют стратегически, поскольку истратят свои лучшие силы в боях на истощение. ISW ранее сообщала, что чеченский лидер Рамзан Кадыров аналогичным образом, вероятно, пытается заполучить возможности для бизнеса в оккупированном Мариуполе.

При этом Пригожин также продолжает попытки усиливать влияние и продвигать свои личные интересы в России, в том числе путем публичной активностью с участием российских губернаторов. Недавно губернатор Курской области Роман Старовойт посетил тренировочную базу «вагнеровцев». После этого некоторые российские СМИ подали визит Старовойта на полигон как якобы образец поведения для российского политика, что еще больше укрепило имидж Пригожина «как лидера военного времени в российском информационном пространстве». Вероятно, таким Пригожин пытается заручиться поддержкой легализации ЧВК Вагнера в России, полагают аналитики ISW.

Другие выводы экспертов ISW за минувшие сутки:

секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 8 января, что Россия планирует начать собственное производство беспилотников иранского производства;



8 января российские войска продолжали контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции на линии Сватово-Кременная. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил 8 января, что российские войска перебросили несколько батальонов из района Бахмута в район Кременной;

официальный спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил 8 января, что российские силы не контролируют Соледар, а другие официальные украинские источники сообщили, что ВСУ захватили российские позиции под Бахмутом;

российские войска продолжают наступательные операции в районе Бахмута и на западных окраинах Донецка;

чеченский главарь Рамзан Кадыров заявил 7 января, что еще 300 «кадыровцев» ( боевиков спецотряда Ахмат-1) якобы переброшены в Украину;

боевиков спецотряда Ахмат-1) якобы переброшены в Украину; украинская сторона сообщила, что войска РФ использовали зажигательные боеприпасы для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Херсона в ночь с 7 на 8 января;

российские силы продолжают усиливать фильтрационные меры для выявления партизан на оккупированных территориях, российские оккупационные « власти» обвинили украинских партизан в диверсии на газопроводе в Луганской области;

власти» обвинили украинских партизан в диверсии на газопроводе в Луганской области; оккупанты активизировали работу по выдаче российских паспортов украинцам на захваченных территориях.

Карта боевых действий: битва за Бахмут, бои на Донбассе, на юге и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW