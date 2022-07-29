Ракетный удар РФ по Краматорску: количество раненых возросло до пяти человек, есть погибший, полностью разрушены два дома
После ракетного удара РФ два жилых дома полностью разрушены (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
В результате ракетного удара войск РФ по Краматорску в пятницу, 29 июля, погиб один человек, еще пять получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.
По его словам, в результате атаки два частных дома уничтожены полностью, еще 21 — повреждены. Кириленко добавил, что эти цифры могут измениться.
Он также показал фото последствий ракетного удара по жилому кварталу Краматорска.
29 июля войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Сообщалось о трех погибших.
После почти полного захвата Луганской области войска РФ перешли на обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Оккупанты систематически обстреливают Славянск, Краматорск и другие города региона.
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