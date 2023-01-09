Оккупанты ударили по проезжей части в Краматорске, погибли два человека

9 января, 23:06
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Последствия удара российских оккупантов по Краматорску, 9 января 2022 года (Фото:ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram)

Последствия удара российских оккупантов по Краматорску, 9 января 2022 года (Фото:ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram)

Страна-террорист Россия в понедельник, 9 января, ударила по проезжей части в Краматорске Донецкой области, погибли два человека.

Обновлено в 00:20. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты также нанесли ракетные удары по Константиновке, никто не пострадал.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

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«Ракетный удар по городу. Оккупанты попали в проезжую часть и автомобиль с людьми. Два человека, которые были в автомобиле, погибли», — написал он.

Ночью 8 января российские войска нанесли семь ракетных ударов по Краматорску, повредив учебное заведение, промышленный объект и здания гаражного кооператива.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 9 января сказал, что российские оккупанты на Донбассе сейчас сконцентрировали большую часть усилий на Соледаре.

«Все равно результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса», — подчеркнул он.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Краматорск Донецкая область Военные преступления РФ Война России против Украины

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