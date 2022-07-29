Удар РФ по Краматорску: количество погибших возросло до двух 29 июля, 18:27 Последствия ракетного удара россиян по частному дому в Краматорске, 29 июля 2022 года (Фото:ДСНС України / Facebook)

В результате ракетного удара российских оккупантов по Краматорску Донецкой области в пятницу, 29 июля, погибли два человека, еще пять — пострадали, среди них два спасателя.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.



Спасатели закончили работы на месте разрушенного россиянами жилого дома, под завалами нашли тело мужчины.

Утром 29 июля россияне нанесли ракетный удар по жилому кварталу в Краматорске. В результате были полностью уничтожены два частных дома, еще 21 — поврежден. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко напомнил, что оставаться в области сейчас опасно, и попросил жителей эвакуироваться.

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