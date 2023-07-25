Количество погибших в результате обстрела армией РФ Константиновки увеличилось до двух: погиб ребенок 25 июля, 08:33 Количество погибших в результате обстрела армией РФ Константиновки увеличилось до двух (Фото:Павло Кириленко/Telegram)

Количество погибших в результате обстрела армией РФ Константиновки в Донецкой области увеличилось до двух. Ранее сообщалось о гибели одного ребенка.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

По уточненным данным, погиб десятилетний мальчик, который получил ранения, несовместимые с жизнью.

Всего ранения получили семь человек, в том числе четверо детей — девочки пяти, одиннадцати и двенадцати лет и двенадцатилетний мальчик.

Видео дня

Один ребенок среди раненых находится в тяжелом состоянии, его доставили в соседнюю область для оказания высококвалифицированной медицинской помощи.

В понедельник, 24 июля, российские оккупанты обстреляли Константиновку. Россияне открыли огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди, нанеся удар из РСЗО Смерч с кассетными боеприпасами.

«В очередной раз призываю родителей вывезти детей из опасной зоны. Позаботьтесь о самых дорогих!», — призвал Кириленко.