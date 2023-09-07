Полиция уточнила количество жертв удара РФ по рынку в Константиновке: 16 погибших, один человек не опознан 7 сентября, 11:58 РФ нанесла удар по рынку в Константиновке, 16 человек погибли, десятки раненых (Фото:ГСЧС)

В результате удара РФ по центральному рынку в Константиновке Донецкой области 6 сентября погибли 16 человек, а не 17, как сообщалось ранее.

Об этом сообщила начальница отдела коммуникации управления Национальной полиции в Донецкой области Александра Гаврилко в эфире национального телемарафона.

«Сейчас, по официальной информации, у нас 16 тел погибших людей и 33 раненых лица. Сначала была информация о 17 погибших. Когда мы провели уже тщательный визуальный осмотр останков тел, мы установили, что они принадлежат 16 лицам», — пояснила он.

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Представительница полиции добавила, что на данный момент почти все погибшие идентифицированы, не удается опознать одного человека. Это тело мужчины, родственники которого не появились.

Гаврилко подчеркнула, что это был «очень жесткий обстрел», тела «в разорванном состоянии», многие обгорели.

Есть также несколько версий относительно типа вооружения, не исключают и артиллерийский обстрел. Информация уточняется.

6 сентября российские оккупанты нанесли удар по городу Константиновка. Поисково-спасательная операция в городе завершена.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что среди жертв российского обстрела — один ребенок.

Позже глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона заявил, что информация о погибшем ребенке пока не подтверждается, на месте работают ДНК-лаборатории.