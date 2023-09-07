Полиция уточнила количество жертв удара РФ по рынку в Константиновке: 16 погибших, один человек не опознан

7 сентября, 11:58
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РФ нанесла удар по рынку в Константиновке, 16 человек погибли, десятки раненых (Фото:ГСЧС)

РФ нанесла удар по рынку в Константиновке, 16 человек погибли, десятки раненых (Фото:ГСЧС)

В результате удара РФ по центральному рынку в Константиновке Донецкой области 6 сентября погибли 16 человек, а не 17, как сообщалось ранее.

Об этом сообщила начальница отдела коммуникации управления Национальной полиции в Донецкой области Александра Гаврилко в эфире национального телемарафона.

«Сейчас, по официальной информации, у нас 16 тел погибших людей и 33 раненых лица. Сначала была информация о 17 погибших. Когда мы провели уже тщательный визуальный осмотр останков тел, мы установили, что они принадлежат 16 лицам», — пояснила он.

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Представительница полиции добавила, что на данный момент почти все погибшие идентифицированы, не удается опознать одного человека. Это тело мужчины, родственники которого не появились.

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Последствия российского удара по Константиновке, 6 сентября (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Donetsk region/Handout via REUTERS) Как выглядит место атаки РФ на Константиновку, в результате которой погибли по меньшей мере 16 человек — фото, видео

Гаврилко подчеркнула, что это был «очень жесткий обстрел», тела «в разорванном состоянии», многие обгорели.

Есть также несколько версий относительно типа вооружения, не исключают и артиллерийский обстрел. Информация уточняется.

6 сентября российские оккупанты нанесли удар по городу Константиновка. Поисково-спасательная операция в городе завершена.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что среди жертв российского обстрела — один ребенок.

Позже глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона заявил, что информация о погибшем ребенке пока не подтверждается, на месте работают ДНК-лаборатории.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Донецкая область Константиновка Война России против Украины

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