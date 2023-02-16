Удар РФ по Кировоградской области: ракеты попали в емкости с нефтепродуктами 16 февраля, 15:56 Спасатели ликвидируют последствия ударов РФ по Украине (Фото:ГСЧС)

Ракеты, которые РФ выпустила по Кировоградской области в ночь на четверг, 16 февраля, во время массированного удара, попали в емкости с нефтепродуктами.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в Facebook.

В результате попадания начался пожар, его удалось локализовать сотрудникам ГСЧС.

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Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Комиссия оценить повреждения жилых зданий вокруг объекта.

В ночь на 16 февраля РФ осуществила очередную массированную атаку на Украину, выпустив 36 ракет морского и воздушного базирования, среди них были Калибры. Силам украинской ПВО удалось сбить 16 ракет.

Власти Львовской области сообщили о прилете в объект критической инфраструктуры, туда попали три ракеты.

В Павлограде Днепропетровской области ракеты попали в промышленное предприятие и по жилому сектору, разрушив семь частных домов. Погибла женщина, еще семь человек получили ранения.

Также ракеты попали в объект инфраструктуры в Кировоградской области, еще две — по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге Полтавской области.

Накануне российские оккупанты запустили воздушные шары, вероятно, чтобы истощить украинскую ПВО и провести разведку. Шесть таких целей было зафиксировано над Киевом.