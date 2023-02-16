Удар РФ по Кировоградской области: ракеты попали в емкости с нефтепродуктами
Спасатели ликвидируют последствия ударов РФ по Украине (Фото:ГСЧС)
Ракеты, которые РФ выпустила по Кировоградской области в ночь на четверг, 16 февраля, во время массированного удара, попали в емкости с нефтепродуктами.
Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в Facebook.
В результате попадания начался пожар, его удалось локализовать сотрудникам ГСЧС.
Погибших и пострадавших в результате атаки нет.
Комиссия оценить повреждения жилых зданий вокруг объекта.
В ночь на 16 февраля РФ осуществила очередную массированную атаку на Украину, выпустив 36 ракет морского и воздушного базирования, среди них были Калибры. Силам украинской ПВО удалось сбить 16 ракет.
Власти Львовской области сообщили о прилете в объект критической инфраструктуры, туда попали три ракеты.
В Павлограде Днепропетровской области ракеты попали в промышленное предприятие и по жилому сектору, разрушив семь частных домов. Погибла женщина, еще семь человек получили ранения.
Также ракеты попали в объект инфраструктуры в Кировоградской области, еще две — по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге Полтавской области.
Накануне российские оккупанты запустили воздушные шары, вероятно, чтобы истощить украинскую ПВО и провести разведку. Шесть таких целей было зафиксировано над Киевом.