«Выполнена под одну задачу». На что была нацелена суточная воздушная атака РФ и как долго россияне будут кошмарить украинцев — Свитан
Спасатели работают на месте российского ракетного удара в Киеве (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Пилот-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире Radio NV рассказал об особенностях российской воздушной атаки, которая продолжалась в течение суток.
Роман Свитан
Тяжелые стратегические ракетоносцы просто так в воздух поднимать не будут. Они авиационного керосина выжирают очень много. Допустим, один Ту-160 три железнодорожных цистерны в себя вливает, а Ту-95 — больше цистерны, за 60 тонн.