Роман Свитан военный эксперт, полковник запаса ВСУ

Тяжелые стратегические ракетоносцы просто так в воздух поднимать не будут. Они авиационного керосина выжирают очень много. Допустим, один Ту-160 три железнодорожных цистерны в себя вливает, а Ту-95 — больше цистерны, за 60 тонн.