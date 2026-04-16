«Выполнена под одну задачу». На что была нацелена суточная воздушная атака РФ и как долго россияне будут кошмарить украинцев — Свитан

16 апреля, 10:08
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Спасатели работают на месте российского ракетного удара в Киеве (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Спасатели работают на месте российского ракетного удара в Киеве (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Пилот-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире Radio NV рассказал об особенностях российской воздушной атаки, которая продолжалась в течение суток.

Роман Свитан

Роман Свитан

военный эксперт, полковник запаса ВСУ

Тяжелые стратегические ракетоносцы просто так в воздух поднимать не будут. Они авиационного керосина выжирают очень много. Допустим, один Ту-160 три железнодорожных цистерны в себя вливает, а Ту-95 — больше цистерны, за 60 тонн.

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Редактор: Юлия Козина

Теги:   Война России против Украины Радио NV Роман Свитан атака шахедов Ракетные удары

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