Игнат об ударах РФ баллистикой по Киеву: Враг хотел врасплох застать украинскую ПВО, думая, что она перезаряжается

30 мая, 15:36
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Днем 29 мая РФ ударила по центральных районам Киева баллистическими ракетами, украинской ПВО удалось перехватить все цели (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Днем 29 мая РФ ударила по центральных районам Киева баллистическими ракетами, украинской ПВО удалось перехватить все цели (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Войска РФ пытались атаковать Киев днем 29 мая баллистическими ракетами, ожидая застать украинскую ПВО врасплох.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Он напомнил, что подлет ракет к Киеву занял короткое время и после объявления тревоги через несколько минут в украинской столице уже прогремели взрывы — начала работать ПВО.

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«Они хотели врасплох застать нашу ПВО после ночных атак, которые происходили и дронами, и крылатыми ракетами Х-101. Они так нестандартно решили ударить в полдень, думая, что ПВО где-то там перезаряжается. Нет мы готовы, 24/7 несем боевое дежурство. В готовности постоянной, потому и имеем такой результат. ПВО вчера сработала на отлично как ночью, так и в полдень», — резюмировал Игнат.

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Днем 29 мая российские оккупанты через шесть часов после ночного массированного удара снова атаковали Киев.

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Взрывы прогремели в нескольких районах столицы, все цели сбили. В Воздушных силах заявили, что РФ использовала баллистические ракеты Искандер.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Баллистические ракеты Ракетные удары Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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