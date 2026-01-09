В Киеве восстановили отопление жителям 1083 жилых домов в Подольском, Оболонском и Дарницком районах, которые были без теплоснабжения из-за атаки РФ.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Мэр отметил, что специалисты КП Киевтеплоэнерго работают в режиме чрезвычайной ситуации, чтобы восстановить подачу тепла в дома киевлян.

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Кличко говорит, что сейчас работники этого предприятия совместно с управляющими жилых домов и другими службами теплоснабжающих компаний настраивают внутридомовые системы отопления, чтобы подать тепло непосредственно в квартиры.

Городской голова сообщил, что ликвидация последствий обстрелов в Киеве продолжается. Коммунальщики делают все, чтобы как можно быстрее восстановить предоставление услуг жителям столицы, добавил он.

Предварительно Кличко сообщал, что половина многоквартирных домов Киева, а это почти 6 тысяч, осталась без отопления из-за поврежденных массированной атакой РФ объектов критической инфраструктуры города.

«Обращаюсь к жителям столицы: у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это», — написал мэр.

В ночь на 9 января в Киеве раздавались мощные взрывы. По последним данным, в результате комбинированной атаки РФ погибли четыре человека, в том числе медик, 25 — пострадали, повреждены жилые дома, больше всего — на левом берегу города.

Возникли перебои с теплоснабжением и электричеством, на левобережье ввели экстренные отключения света.

По данным Воздушных сил, ночью Россия запустила по Украине 242 дрона и 36 ракет, одна из которых — баллистическая ракета средней дальности с полигона Капустин Яр Астраханской области.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что войска РФ ночью нанесли удар по Украине с использованием ракеты средней дальности Орешник.