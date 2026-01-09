ГСЧС завершила ликвидацию последствий российской атаки по Киеву

Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершили работы по ликвидации последствий российского обстрела Киева 9 января.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Чрезвычайники отметили, что по состоянию на 17:00 в результате российской атаки пострадали 25 человек, среди них — пять спасателей. Четыре человека погибли. 32 человека спасены.

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Спасатели работали с ночи в нескольких районах Киева. Психологи ГСЧС Киева оказали помощь около 80 людям.

В ночь на 9 января в Киеве раздавались мощные взрывы. Возникли перебои с теплоснабжением и электричеством, на левобережье ввели экстренные отключения света.

По данным Воздушных сил, ночью Россия запустила по Украине 242 дрона и 36 ракет, одна из которых — баллистическая ракета средней дальности с полигона Капустин Яр Астраханской области.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что войска РФ ночью нанесли удар по Украине с использованием ракеты средней дальности Орешник.

Городской голова Виталий Кличко сообщал, что половина многоквартирных домов Киева, а это почти 6 тысяч, осталась без отопления из-за поврежденных массированной атакой РФ объектов критической инфраструктуры города.

«Обращаюсь к жителям столицы: у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это», — написал мэр.

Впоследствии Кличко заявил, что в Киеве восстановили отопление жителям 1083 жилых домов в Подольском, Оболонском и Дарницком районах.