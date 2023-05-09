Нацгвардеец сбил из Иглы российскую ракету во время атаки на Киев: появились фото 9 мая, 15:58 Военный сбил Иглой российскую крылатую ракету (Фото:НГУ)

Военнослужащий Нацгвардии сбил крылатую ракету во время атаки РФ на Киев в ночь на вторник, 9 мая, из ПЗРК Игла.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, во время сигнала воздушной тревоги расчет мобильной огневой группы НГУ выдвинулся на свою позицию. Уже через короткое время была получена информация о приближении воздушной цели.

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Нацгвардеец захватил цель и совершил пуск из ПЗРК Игла. Ему удалось сбить российскую крылатую ракету Х-55.

Части сбитой вражеской ракеты были обнаружены на территории населенного пункта в одном из районов Киевской области.

Фото: НГУ

Фото: НГУ

Есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры, однако удалось избежать человеческих жертв.

Рано утром 9 мая Украины и Киев атаковали ракетами, в районе столицы было сбито около 15 ракет.

Обломки одной из сбитых ракет упали на частный жилой дом.



