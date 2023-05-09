Нацгвардеец сбил из Иглы российскую ракету во время атаки на Киев: появились фото
Военный сбил Иглой российскую крылатую ракету (Фото:НГУ)
Военнослужащий Нацгвардии сбил крылатую ракету во время атаки РФ на Киев в ночь на вторник, 9 мая, из ПЗРК Игла.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, во время сигнала воздушной тревоги расчет мобильной огневой группы НГУ выдвинулся на свою позицию. Уже через короткое время была получена информация о приближении воздушной цели.
Нацгвардеец захватил цель и совершил пуск из ПЗРК Игла. Ему удалось сбить российскую крылатую ракету Х-55.
Части сбитой вражеской ракеты были обнаружены на территории населенного пункта в одном из районов Киевской области.
Есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры, однако удалось избежать человеческих жертв.
Рано утром 9 мая Украины и Киев атаковали ракетами, в районе столицы было сбито около 15 ракет.
Обломки одной из сбитых ракет упали на частный жилой дом.