Зеленский отреагировал на удар РФ по Киеву и призвал партнеров применить дополнительные санкции

В результате российской атаки шахедами в Киеве погибли по меньшей мере три человека (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Киеву . Он заявил, что каждая атака РФ — это попытка нанести как можно больше вреда обычной жизни.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Президент отметил, что в ночь на 26 октября Россия выпустила более 100 дронов против Украины. В Киеве продолжается ликвидация последствий атаки. На месте работают все необходимые службы, говорит Зеленский.

Реклама

Глава государства сообщил, что в результате удара повреждены многоэтажки в нескольких районах столицы. По состоянию на сейчас известно о трех погибших, десятки людей ранены, среди них есть дети.

«Каждый удар России — это попытка нанести как можно больше вреда обычной жизни. На этой неделе это удары по жилым домам, по нашим людям, по детям, гражданской инфраструктуре. Это и есть самые главные мишени для россиян», — сказал Зеленский.

Он отметил, что за неделю РФ применила против Украины почти 1200 ударных дронов, более 1360 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов.

Президент сообщил, что есть весомые результаты давления на Россию — 19-й санкционный пакет ЕС и новые санкции США против российской нефти.

«Мы благодарны партнерам за эти шаги, но важно не останавливаться. Рассчитываем на синхронизацию этих санкций в юрисдикциях „семерки“ и других партнеров. И, безусловно, нужны дополнительные тарифные и санкционные ограничения против России и всех, кто помогает ей держаться на плаву. Давление обязательно сработает на мир. Спасибо всем, кто помогает», — говорит Зеленский.

В ночь на 26 октября российские войска атаковали Украину 101 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Зафиксировано попадание пяти ударных БпЛА на четырех локациях, а также падение обломков на пяти локациях.

В Деснянском районе Киева продолжаются аварийно-спасательные работы после российской атаки шахедами. В результате попадания погибли три человека: 19-летняя девушка и ее 46-летняя мать, еще одно тело требует идентификации.

На местах работают более сотни спасателей, которые ликвидируют последствия попаданий в девятиэтажку и шестнадцатиэтажный дом. На двух локациях до сих пор разбирают завалы после предыдущей атаки.