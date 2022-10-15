Жителей Киева, Киевской и Черниговской областей призвали ограничить потребление электроэнергии 15 октября, 11:57 Утром РФ ударила по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области, возможные веерные отключения света (Фото:Nikola Johnny Mirkovic/Unsplash)

Жителей Киева, а также Киевской и Черниговской областей, призвали максимально ограничить потребление электроэнергии из-за ракетного удара РФ по объекту энергетической инфраструктуры утром 15 октября.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram сообщил, что после вражеского обстрела есть серьезные последствия, но их можно минимизировать.

«Мое обращение абсолютно просто: жители Киева и Киевской области, пожалуйста, сегодня максимально ограничьте использование электроэнергии с 17 до 23 часов», — отметил он.

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Гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергей Коваленко призвал жителей украинской столицы сократить потребление электроэнергии на 35−40%.

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«Сегодня очередной трудный для энергетики день. Потому прошу сегодня перейти в режим максимальной экономии потребления. Наша цель для всего города Киев — 35−40% сокращение. Немного погодя дадим географию (по городу) возможных отключений на сегодня», — отметил он.

Коваленко добавил, что отключения света могут быть введены в ближайшее время.

Веерные отключения электроэнергии могут также коснуться и жителей Черниговской области.

Глава ОВА Вячеслав Чаус также призвал рационально подойти к потреблению электроэнергии.

«Это особенно сегодня, когда продолжаются работы по устранению последствий российского обстрела. Прошу жителей Черниговщины — сегодня, 15 октября максимально ограничьте использование электроэнергии с 17 до 23 часов», — написал он в Telegram.

Около 7:00 утра 15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской области. Жертв в результате атаки нет.

Значительно поврежден объект энергетической инфраструктуры, возможны веерные отключения света.