Жителей Киева, Киевской и Черниговской областей призвали ограничить потребление электроэнергии

15 октября, 11:57
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Утром РФ ударила по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области, возможные веерные отключения света (Фото:Nikola Johnny Mirkovic/Unsplash)

Утром РФ ударила по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области, возможные веерные отключения света (Фото:Nikola Johnny Mirkovic/Unsplash)

Жителей Киева, а также Киевской и Черниговской областей, призвали максимально ограничить потребление электроэнергии из-за ракетного удара РФ по объекту энергетической инфраструктуры утром 15 октября.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram сообщил, что после вражеского обстрела есть серьезные последствия, но их можно минимизировать.

«Мое обращение абсолютно просто: жители Киева и Киевской области, пожалуйста, сегодня максимально ограничьте использование электроэнергии с 17 до 23 часов», — отметил он.

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Гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергей Коваленко призвал жителей украинской столицы сократить потребление электроэнергии на 35−40%.

Бизнес просят выключить уличную и внутреннюю рекламы.

«Сегодня очередной трудный для энергетики день. Потому прошу сегодня перейти в режим максимальной экономии потребления. Наша цель для всего города Киев — 35−40% сокращение. Немного погодя дадим географию (по городу) возможных отключений на сегодня», — отметил он.

https://www.youtube.com/watch?v=vNWFfESTCJU&t=522s

Коваленко добавил, что отключения света могут быть введены в ближайшее время.

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid034YEdfj4HqdQC1hFY8YETGQ6NY9ttiu3XciRu8J5f5jKbFA5yHDnETqekV3mUF4yhl

Веерные отключения электроэнергии могут также коснуться и жителей Черниговской области.

Глава ОВА Вячеслав Чаус также призвал рационально подойти к потреблению электроэнергии.

«Это особенно сегодня, когда продолжаются работы по устранению последствий российского обстрела. Прошу жителей Черниговщины — сегодня, 15 октября максимально ограничьте использование электроэнергии с 17 до 23 часов», — написал он в Telegram.

Около 7:00 утра 15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской области. Жертв в результате атаки нет.

Значительно поврежден объект энергетической инфраструктуры, возможны веерные отключения света.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Электроэнергия Черниговская область Киевская область Веерные отключения Война России против Украины

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