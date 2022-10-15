Ракетный удар РФ по Киевской области: поврежден объект энергетической инфраструктуры, в Киеве и регионе возможны веерные отключения света 15 октября, 10:01 В Киеве и Киевской области могут применить график аварийных отключений электроэнергии (Фото:Matthew Henry/Unsplash)

В результате ракетного удара РФ по Киевской области утром 15 октября значительно поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго в Facebook.

Там предупредили, что возможны веерные отключения электроэнергии. Жителей призвали следить за сообщениями операторов систем распределения.

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Специалисты НЭК Укрэнерго уже работают над восстановлением надежного энергопитания Киева и центрального региона.



В Укрэнерго также попросили снизить потребление электроэнергии, особенно с 17:00 до 23:00, чтобы специалисты могли быстрее стабилизировать ситуацию и провести восстановительные работы.

Около 7:00 утра 15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской области. Жертв в результате атаки нет.

10 октября Россия нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, жилые дома, культурные учреждения и другие гражданские объекты.

Главными целями армии РФ стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей после атак были перебои с электро- и водоснабжением, с интернетом.

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11 октября удары РФ по объектам инфраструктуры продолжились.

В Киеве несколько дней применяли веерные отключения электроэнергии.