Войска РФ выпустили по Киевской области пять ракет, часть из них удалось сбить — глава ОВА
Часть ракет удалось сбить над Киевской областью (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)
Утром в четверг, 28 июля, Россия выпустила по Киевской области пять ракет.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире национального телемарафона.
По его совам, часть ракет удалось сбить.
«Сработала наша ПВО, метко сработала, тем не менее были попадания в объекты инфраструктуры», — уточнил он.
Кулеба подчеркнул, что основной удар пришелся по Вышгородскому району. На данный момент нет информации о жертвах и раненых, данные о разрушениях уточняются.
Утром 28 июля Россия нанесла ракетные удары по Киевской и Черниговской областям.
В Оперативном командовании Север уточнили, что с территории Беларуси РФ запустила по Украине более 20 ракет, девять из них упали в лесах Черниговской области.
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