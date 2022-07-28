Войска РФ выпустили по Киевской области пять ракет, часть из них удалось сбить — глава ОВА

28 июля, 11:16
Часть ракет удалось сбить над Киевской областью (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Часть ракет удалось сбить над Киевской областью (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Утром в четверг, 28 июля, Россия выпустила по Киевской области пять ракет.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире национального телемарафона.

По его совам, часть ракет удалось сбить.

«Сработала наша ПВО, метко сработала, тем не менее были попадания в объекты инфраструктуры», — уточнил он.

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Кулеба подчеркнул, что основной удар пришелся по Вышгородскому району. На данный момент нет информации о жертвах и раненых, данные о разрушениях уточняются.

Утром 28 июля Россия нанесла ракетные удары по Киевской и Черниговской областям.

В Оперативном командовании Север уточнили, что с территории Беларуси РФ запустила по Украине более 20 ракет, девять из них упали в лесах Черниговской области.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Киевская область Ракетные удары Война России против Украины

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