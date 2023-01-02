Атака РФ на Киевскую область: в двух районах повреждены более десяти частных домов

2 января, 11:40
Поделиться:
Обломки сбитой над Киевской областью российской ракеты, 31 декабря 2022 года (Фото:Андрей Небытов/Telegram)

Обломки сбитой над Киевской областью российской ракеты, 31 декабря 2022 года (Фото:Андрей Небытов/Telegram)

В результате атаки РФ дронами-камикадзе по Киевской области в ночь на понедельник, 2 января, повреждены 11 частных домов.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram.

По его словам, дома повреждены в Фастовском и Обуховском районах.

Там уже работают соответствующие комиссии и фиксируют разрушения, чтобы как можно быстрее приступить к ремонтным работам.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=roX6RVQEFuI

Кулеба также добавил, что энергетики продолжают работу в усиленном режиме, чтобы не возвращаться к аварийным отключениям.

В ночь на 2 января РФ атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе.

В результате ударов в Киеве повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе начали действовать аварийные отключения электроэнергии.

Читайте также:
Социологи рассказали, повлиял ли ракетный террор РФ на готовность украинцев идти на территориальные уступки ради мира — опрос
https://www.youtube.com/embed/N_2wXEHZ4Tg

Над Киевом удалось сбить 22 вражеских беспилотника. Всего по Украине силы ПВО уничтожили 39 дронов-камикадзе Shahed, два БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10 и управляемую авиационную ракету Х-59.

В Киевской области поврежден объект критической инфраструктуры.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киевская область Война России против Украины дроны-камикадзе

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X