Атака РФ на Киевскую область: в двух районах повреждены более десяти частных домов 2 января, 11:40 Обломки сбитой над Киевской областью российской ракеты, 31 декабря 2022 года (Фото:Андрей Небытов/Telegram)

В результате атаки РФ дронами-камикадзе по Киевской области в ночь на понедельник, 2 января, повреждены 11 частных домов.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram.

По его словам, дома повреждены в Фастовском и Обуховском районах.

Там уже работают соответствующие комиссии и фиксируют разрушения, чтобы как можно быстрее приступить к ремонтным работам.

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Кулеба также добавил, что энергетики продолжают работу в усиленном режиме, чтобы не возвращаться к аварийным отключениям.

В ночь на 2 января РФ атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе.

В результате ударов в Киеве повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе начали действовать аварийные отключения электроэнергии.

Над Киевом удалось сбить 22 вражеских беспилотника. Всего по Украине силы ПВО уничтожили 39 дронов-камикадзе Shahed, два БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10 и управляемую авиационную ракету Х-59.

В Киевской области поврежден объект критической инфраструктуры.