Масштабные отключения света в Киевской области: глава ОВА исключил эвакуацию жителей из региона 31 октября, 15:58 Спасатели ликвидируют последствия ракетных ударов РФ по критической инфраструктуре Киевской области (Фото:ГСЧС)

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба исключил эвакуацию жителей Киевской области в ближайшее время из-за масштабных отключений света в результате ударов РФ по объектам критической инфраструктуры.

«Никаких эвакуационных мероприятий на территории Киевской области не проходит и в ближайшее время не планируется. Ситуация с энергетикой сложна, но под контролем», — отметил он в своем Telegram.

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Глава ОВА добавил, что жители Киевской области получат план действий, если ситуация будет ухудшаться, но пока призвал сохранять спокойствие.

«Мы обязательно будем уведомлять вас о том, что происходит с критической инфраструктурой и будем давать план действий, если ситуация будет ухудшаться. Но сейчас нужно сохранять спокойствие, работать и держать свой фронт», — резюмировал он.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

В Киевской области были также зафиксированы попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Жителей региона призвали готовиться к длительным отключениям света. В некоторых населенных пунктах также нет воды.