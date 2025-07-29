Ночная атака РФ на Каменское. В результате удара по больнице пострадали 22 человека, половина из них — медицинские работники
22 человека пострадали из-за ночной атаки на Каменское (Фото: Сергей Лысак / Telegram)
В результате ночного удара по больнице в Каменском Днепропетровской области пострадали 22 человека, 10 из них — медицинские работники: медсестры, акушеры, анестезиолог. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, одна из медработников остается в тяжелом состоянии, как и беременная женщина.
Заведующая родильным отделением Инна рассказала Общественному, что на момент ударов РФ в ее отделении было девять рожениц с младенцами. Погибшая беременная находилась в другом отделении, также там была ранена беременная, которая сейчас в тяжелом состоянии, сообщила врач. Сама Инна и ее сотрудники получили незначительные травмы в результате взрыва.
Медики и очевидцы, которые живут неподалеку от больницы, говорят, что сигнал тревоги в городе включился уже после прилета.
Известно о трех погибших. Диане, которая погибла от удара РФ, было 23 года. Местное издание Sobitie сообщает, что женщина была на седьмом месяце беременности. Она ждала сына.
Удар РФ повредил оборудование и уничтожил запасы препаратов в родильном и терапевтическом отделении, сообщал Лысак.
Ночью 29 июля российские войска ударили двумя баллистическими ракетами по Каменскому. В результате атаки частично разрушено трехэтажное здание, которое не эксплуатировалось.
Повреждены два лицея, гимназия, детский сад и 49 домов, выбито более 300 окон. Также выбиты окна в кожно-венерологическом диспансере и детской поликлинике.