Войска РФ ударили по Херсону: есть попадания в многоэтажку и аптеку, пострадали четыре человека 2 июля, 13:36 Снаряды российских оккупантов попали в многоэтажку в жилом районе Херсона (Фото:Офис генпрокурора)

Днем в воскресенье, 2 июля, войска РФ атаковали жилой район Херсона, снаряды оккупантов попали в многоэтажку, аптеку и заведение питания.

«Армия России в очередной раз обстреляла жилой квартал Херсона. Под вражеским огнем оказалась аптека и общепит», — сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации.

Видео дня

В Офисе генпрокурора уточнили, что в результате атаки по меньшей мере четыре человек получили ранения, двое из них пострадали из-за прицельного удара по многоэтажке.

По факту вражеской атаки начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

После бегства с правого берега Херсонской области войска РФ систематически обстреливают освобожденные ВСУ населенные пункты региона и сам областной центр.

1 июля российские оккупанты обстреляли Херсон, в результате попадания одного из снарядов в жилой дом двое детей получили ранения.

29 июня был обстрелян пункт выдачи гуманитарной помощи, погибли два человека.