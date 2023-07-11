Войска РФ ударили по жилому кварталу Херсона: попали в гуманитарный штаб, один раненый в тяжелом состоянии 11 июля, 14:16 Спасатели ликвидируют последствия российских атак на Херсон (Фото:ГСЧС в Херсонской области/Facebook)

Днем во вторник, 11 июля, войска РФ ударили по жилым кварталам Херсона.

Как сообщили в Херсонской областной военной администрации в Telegram, российские оккупанты попали в гуманитарный штаб в Суворовской районе города. Там местные жители получали помощь.

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Здание получило повреждения.

Глава ОВА Александр Прокудин уточнил, что снаряды попали также в пять жилых домов.

В местах обстрелов произошли пожары, работают медики и спасатели.

По предварительным данным, два человека получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Прокудин уточнил, что обстрел Херсона продолжается. Он призвал жителей не выходить на улицы.

В последние недели Россия, вероятно, передислоцировала элементы Днепровской группы войск (ДГВ) для усиления Запорожского направления. До этого она была привлечена к обороне восточного берега реки Днепр возле Антоновского моста, где с 23 июня разместились украинские войска.

1 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту, предположительно, применив ракету Искандер, в результате чего один из его пролетов упал.