Последствия удара РФ по Харькову 24 июля 2025 года (Фото: REUTERS/София Гатилова)

Российская армия в четверг, 24 июля, ударила по Харькову управляемыми авиабомбами (КАБ), в результате чего пострадали 33 человека. Одна из жительниц города рассказала о последствиях атаки.

Она рассказала корреспонденту Радио Свобода, что застала атаку в трамвае.

«Ехала только домой на трамвае, над нами КАБ пролетел, вышла из трамвая — уже тут пожар. Прибежала, собака дома одна была, все разбито, разбито, окон нет, дверей нет…», — рассказала женщина.

Она также заявила, что соседка спряталась за двумя стенами, благодаря чему спаслась.

24 июля российские оккупанты ударили двумя управляемыми авиабомбами по центру Харькова. Удар пришелся по Шевченковскому району города, жилой застройке.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что попадание бомбы было возле многоэтажного дома. На месте горело около 15 авто. Второй удар был по гражданскому предприятию.