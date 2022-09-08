Утренний удар РФ по Харькову: двое раненых в тяжелом состоянии 8 сентября, 15:04 В результате удара РФ по Индустриальному району погибли два человека, еще пять получили ранения (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Два человека, которые получили ранения в результат удара РФ по Индустриальному району Харькова, находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

«Ранения получили пять человек. Двое из них — 49-летний мужчина и женщина 21 года — в тяжелом состоянии. Состояние еще троих пациентов врачи оценивают как среднее, речь идет о мужчинах 31, 52 и 53 лет», — отметил он.

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Синегубов добавил, что погибли два человека 21 и 65 лет.

Он также показал последствия ударов российских оккупантов.

В ночь на 8 сентября оккупанты ударили по Холодногорскому и Салтовскому районам.

В Холодногорском районе Харькова ракета попала в административное здание одного из предприятий, оно полностью разрушено. В Салтовском районе вражеская ракета попала на территорию производства.

Утром 8 сентября под ударом оккупантов оказались Немышлянский и Индустриальный районы областного центра. Два человека погибли, еще пять получили ранения.

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