«Жертв могло быть намного больше». РФ ударила по Харькову из Ураганов, более 22 кассетных снарядов не взорвались — Нацполиция 8 августа, 13:35 Россия применила кассетные боеприпасы во время обстрела Харькова (Фото:ГСЧС)

Утром в понедельник, 8 августа, войска РФ обстреляли густонаселенный район Харькова из РСЗО Ураган, использовав кассетные снаряды.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области — начальник следственного управления Сергей Болвинов в своем Facebook.

«К счастью, более 22 кассетных снарядов не взорвались. Жертв было бы гораздо больше. Следователи уже на месте событий фиксируют последствия преступлений рашистов», — отметил он.

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Спасатели уточнили, что в результате атаки были поражены объекты в районе Павлова поля: школа, многоэтажки, дома в садовом обществе, автомобиль на проезжей части. Автомобиль сразу загорелся.

Один из боеприпасов попал во двор учебного заведения. Повреждена хозяйственная постройка.

8 августа войска РФ нанесли удар по одному из густонаселенных районов Харькова. Погиб один гражданский, еще один получил ранения.

Оккупанты обстреляли исторический центр города Павлово Поле.



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