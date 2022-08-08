«Жертв могло быть намного больше». РФ ударила по Харькову из Ураганов, более 22 кассетных снарядов не взорвались — Нацполиция

8 августа, 13:35
Россия применила кассетные боеприпасы во время обстрела Харькова (Фото:ГСЧС)

Россия применила кассетные боеприпасы во время обстрела Харькова (Фото:ГСЧС)

Утром в понедельник, 8 августа, войска РФ обстреляли густонаселенный район Харькова из РСЗО Ураган, использовав кассетные снаряды.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области — начальник следственного управления Сергей Болвинов в своем Facebook.

«К счастью, более 22 кассетных снарядов не взорвались. Жертв было бы гораздо больше. Следователи уже на месте событий фиксируют последствия преступлений рашистов», — отметил он.

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Спасатели уточнили, что в результате атаки были поражены объекты в районе Павлова поля: школа, многоэтажки, дома в садовом обществе, автомобиль на проезжей части. Автомобиль сразу загорелся.

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Один из боеприпасов попал во двор учебного заведения. Повреждена хозяйственная постройка.

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/pfbid02BeFNjMnQ5ueN1Wqv1Dp1tLvUBVaGEQT93M76FzFtjJZ8gza8ey7C3gVXyrfrPekml

8 августа войска РФ нанесли удар по одному из густонаселенных районов Харькова. Погиб один гражданский, еще один получил ранения.

Оккупанты обстреляли исторический центр города Павлово Поле.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Харьков Кассетные бомбы Война России против Украины

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