Обстрел жилых районов Харькова: пять пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии
21 июля войска РФ обстреляли один из самых густонаселенных районов Харькова (Фото:Nacho Doce/Reuters)
В результате ракетного удара РФ по Харькову 21 июля 21 пострадавший находится в больнице, пять из них — в реанимации.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
По его словам, два человека остаются в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Все они находятся в реанимации.
Остальные 16 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет.
Утром в четверг, 21 июля, российские оккупанты обстреляли одни из самых густонаселенных районов Харькова — Киевский и Салтовский. В результате атаки погибли три человека, 23 получили ранения.
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