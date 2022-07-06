Ракетный удар РФ по Харькову: в результате обстрела здания университета погиб человек

6 июля, 14:31
Здание университета получило значительные разрушения (Фото:Прокуратура Харьковской области/Telegram)

Здание университета получило значительные разрушения (Фото:Прокуратура Харьковской области/Telegram)

В результате ракетного удара РФ по высшему учебному заведению в Харькове погиб мужчина.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области в Telegram.

Обстрел произошел в Киевском районе города в ночь на 6 июля. Здание получило значительные разрушения. Погиб 40-летний сторож.

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Прокуратура открыла дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В ночь на 6 июля Россия нанесла ракетные удары по Новобаварскому, Киевскому и Основянскому районам Харькова. Удары наносились с территории России.

Войска РФ ежедневно обстреливают жилые районы Харькова.

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4 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова. Целью террористических войск РФ стала общеобразовательная школа.

5 июля ракеты попали в учебное заведение в Салтовском районе.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Харьков Ракетные удары Война России против Украины

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