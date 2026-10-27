Россияне ударили дронами по Харькову: повреждены ТЦ и вход на станцию метро

Во вторник, 27 октября, российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову с помощью беспилотников. В частности, в результате атаки был поврежден вход на одну из станций метрополитена, сообщил мэр Игорь Терехов.

По предварительной информации, российский БпЛА поразил торговый центр в Слободском районе.

Кроме того, армия РФ как минимум дважды атаковала беспилотниками Шевченковский район. В результате удара повреждены частный автомобиль и вход на одну из станций метрополитена.

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На данный момент известно об одном раненом.

В 15:31 Терехов сообщил о еще одном попадании в Холодногорском районе, в результате которого было повреждено административное здание.

Вечером 26 октября россияне атаковали Новобаварский район Харькова из реактивных систем залпового огня Торнадо-С. В результате обстрела погибли двое мужчин, еще четыре человека получили ранения. Среди пострадавших — 17-летняя девушка. Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили, гаражи и детский сад.

27 октября в издательстве КСД сообщили, что россияне атаковали район Харькова, где находится их склад. В настоящее время сотрудники оценивают масштабы разрушений и потерь. Персонал издательства не пострадал.