Атака РФ на Харьков: оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры дронами-камикадзе 6 октября, 09:21 Войска РФ атаковали Харьков дронами-камикадзе (Фото:ГСЧС)

В результате удара войск РФ по Основянскому району Харькова в ночь на четверг, 6 октября, пострадали промышленные объекты, есть разрушения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, российские оккупанты могли применить дроны-камикадзе.

«Возникли пожары, есть частичные разрушения нежилых построек. Пострадавших нет», — добавил глава ОВА.

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В ГСЧС уточнили, что атакам РФ подверглись объекты критической инфраструктуры. Там подтвердили, что удар был нанесен ударными беспилотниками. В результате атак возникли два пожара на площадях по 500 кв. м. Их удалось ликвидировать.

Синегубов также рассказал о ситуации в Харьковской области.

Ночью оккупнаты обстреливали Купянский и Волчанский районы, а также населенные пункты Богодуховского, Харьковского районов: Уды, Ветеринарное, Стрелку, Красное.

Ранения получили три человека.

Последние недели войска РФ начали активно использовать дроны-камикадзе иранского производства для атак по украинским городам.

Инфографика: НВ

В ночь на 5 октября вражеские дроны-камикадзе дважды атаковали Белую Церковь в Киевской области. В результате атаки возникли пожары на объектах инфраструктуры, один человек был ранен.

Всего было зафиксировано шесть попаданий и шесть взрывов. В результате ударов пострадали три здания инфраструктуры, пожар удалось ликвидировать.