Атака РФ на Харьков: оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры дронами-камикадзе
Войска РФ атаковали Харьков дронами-камикадзе (Фото:ГСЧС)
В результате удара войск РФ по Основянскому району Харькова в ночь на четверг, 6 октября, пострадали промышленные объекты, есть разрушения.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
По его словам, российские оккупанты могли применить дроны-камикадзе.
«Возникли пожары, есть частичные разрушения нежилых построек. Пострадавших нет», — добавил глава ОВА.
В ГСЧС уточнили, что атакам РФ подверглись объекты критической инфраструктуры. Там подтвердили, что удар был нанесен ударными беспилотниками. В результате атак возникли два пожара на площадях по 500 кв. м. Их удалось ликвидировать.
Синегубов также рассказал о ситуации в Харьковской области.
Ночью оккупнаты обстреливали Купянский и Волчанский районы, а также населенные пункты Богодуховского, Харьковского районов: Уды, Ветеринарное, Стрелку, Красное.
Ранения получили три человека.
Последние недели войска РФ начали активно использовать дроны-камикадзе иранского производства для атак по украинским городам.
В ночь на 5 октября вражеские дроны-камикадзе дважды атаковали Белую Церковь в Киевской области. В результате атаки возникли пожары на объектах инфраструктуры, один человек был ранен.
Всего было зафиксировано шесть попаданий и шесть взрывов. В результате ударов пострадали три здания инфраструктуры, пожар удалось ликвидировать.