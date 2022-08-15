Новая атака на Харьков: количество раненых возросло до семи человек, повреждены жилые дома и авто 15 августа, 14:43 Днем 15 августа войска РФ обстреляли Салтовку (Фото:НПУ)

Количество раненых в результате обстрела Салтовки в Харькове днем в понедельник, 15 августа, возросло до семи человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, после утренних атак к медикам обратились еще двое пострадавших: женщине 69 лет оказали помощь на месте. 80-летнюю харьковчанку госпитализировали в медучреждение, медики оценивают ее состояние как средней тяжести.

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В пресс-службе полиции Харьковской области в Facebook уточнили, что в результате прилетов повреждены окна жилых домов, детская площадка и припаркованные рядом автомобили. Войска РФ также обстреляли остановку общественного транспорта.

Снарядами повреждена крыша девятиэтажки. Рядом с домом загорелся гаражный кооператив.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.

Днем 15 августа войска РФ обстреляли Салтовский район Харькова, сообщилось о пяти раненых.

Ночью оккупанты выпустили ракеты по Слободскому району областного центра, обошлось без жертв.

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