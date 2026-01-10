Ракетный удар по Харькову: повреждены гаражи и многоэтажки, спасатели показали последствия атаки РФ — фото
Последствия российского ракетного удара по Харькову 9 января 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области)
Войска страны-агрессора России вечером 9 января нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова, в результате чего есть разрушения на территории гаражного кооператива, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в субботу, 10 января.
Разрушены и повреждены гаражные боксы, также выбиты окна в рядом расположенных многоэтажках.
Спасатели и коммунальщики разбирали завалы и обследовали место удара, пострадавших нет.
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что в городе в результате российской атаки повреждено остекление окон 11 многоквартирных домов, гаражный кооператив и автомобиль.
Около 19:30 9 января мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрыве, а впоследствии — о ракетном ударе РФ по Слободскому району Харькова.
Воздушные силы ВСУ сообщали, что ночью РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой и 121 ударным БпЛА, ПВО обезвредила 94 дрона.