Последствия российского ракетного удара по Харькову 9 января 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области)

Войска страны-агрессора России вечером 9 января нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова , в результате чего есть разрушения на территории гаражного кооператива, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в субботу, 10 января.

Разрушены и повреждены гаражные боксы, также выбиты окна в рядом расположенных многоэтажках.

Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Спасатели и коммунальщики разбирали завалы и обследовали место удара, пострадавших нет.

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Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что в городе в результате российской атаки повреждено остекление окон 11 многоквартирных домов, гаражный кооператив и автомобиль.

Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Около 19:30 9 января мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрыве, а впоследствии — о ракетном ударе РФ по Слободскому району Харькова.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что ночью РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой и 121 ударным БпЛА, ПВО обезвредила 94 дрона.