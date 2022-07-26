Новый удар РФ по Харькову: в Офисе генпрокурора рассказали о последствиях

26 июля, 11:39
Спасатели тушили возникший в результате обстрела пожар (Фото:ГСЧС)

Спасатели тушили возникший в результате обстрела пожар (Фото:ГСЧС)

В результате удара РФ по Слободскому району Харькова утром во вторник, 26 июля, повреждения получила гражданская инфраструктура.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора в Telegram, в результате обстрела повреждено предприятие, многоэтажный дом, автосалон.

Несколько вражеских снарядов попали по открытой местности. Какие-либо военные объекты на этих территориях отсутствуют.

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Начато уголовное производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Утром 26 июля войска РФ обстреляли Слободской район Харькова, который расположен ближе к центру. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате атаки нет.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Харьков Ракетные удары Война России против Украины

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