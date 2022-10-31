Последствия ракетных атак РФ. В Харьковской области ввели экстренные отключения света, жителей призывают экономить электроэнергию 31 октября, 14:21 Утром РФ нанесла пять ракетных ударов по Харьковской области, часть ракет попала по объектам критической инфраструктуры (Фото:ГСЧС)

В Харьковской области из-за ракетных атак войск РФ утром в понедельник, 31 октября, ввели экстренные отключения света.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной военной администрации в Telegram, аварийные ограничения применяют там, где необходимо стабилизировать ситуацию. Каждое отключение будет длиться не более четырех часов.

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Жителей региона призвали максимально экономно потреблять электроэнергию, чтобы избежать перегрузки сети.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что российские оккупанты нанесли пять ракетных ударов.

В результате повреждена критическая инфраструктура в Харькове и Чугуевском районе области.

«В городе и области уже начались отключения электроэнергии. Принимаем такие меры, чтобы стабилизировать энергосистему. Поэтому просим отнестись с пониманием.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

В Харькове в результате удара РФ обесточено метро и электротранспорт.

РФ выпустила по Украине 50 ракет, 44 из них удалось сбить силам ПВО.

В Укрэнерго заявили об усложнении ситуации в энергосистеме из-за ракетных ударов РФ и вынужденной отмене ранее согласованных графиков отключений.