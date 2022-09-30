16 ракет из ЗРК С-300. В результате удара РФ по гражданской колонне в Запорожье погибли 25 мирных жителя, около 50 ранены 30 сентября, 09:28 23 человека стали жертвами удара РФ по Запорожью (Фото:t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Жертвами ракетного удара РФ по гражданской колонне на выезде из Запорожья стали более 20 человек, еще около 50 получили ранения. Все погибшие и раненые — мирные жители.

Войска РФ ударили по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья около 7:00 в пятницу, 30 сентября.



Глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram сообщил о 23 погибших и 28 раненых мирных жителях. Позже Офис генерального прокурора уточнил данные: погибли 25 человек, около 50 ранены.

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Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать собственных родственников, отвезти им помощь.



По предварительным данным, российские войска выпустили 16 ракет из ЗРК С-300, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

Кроме места сосредоточения транспорта гуманитарной колонны, четыре ракетных удара были нанесены в район авторынка.

Президент Владимир Зеленский заявил, что агрессор ответит за каждую смерть украинцев.

«Так могут поступать только законченные террористы, которым не должно быть места в цивилизованном мире. Враг свирепствует и пытается отомстить за нашу несокрушимость и свои неудачи. Цинично уничтожает мирных украинцев, давно потерял все человеческое. Кровожадные подонки! Ответите обязательно. За каждую потерянную жизнь украинцев!» — написал Зеленский в Facebook



Запорожская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с преднамеренным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).



1 октября объявлено днем траура в Запорожской области.







Ракетный террор России. Удары российской армии по гражданским объектам Украины с наибольшим количеством жертв - инфографика НВ