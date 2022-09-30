Удар РФ по гражданской колонне в Запорожье: количество погибших возросло до 25, около 50 раненых, среди пострадавших есть дети 30 сентября, 11:49 30 сентября РФ нанесла удар по гражданской колонне в Запорожье (Фото:REUTERS/Stringer)

Число погибших, в результате удара страны-агрессора РФ по гражданской колонне в Запорожье в пятницу, 30 сентября, возросло до 25, около 50 раненых.

Об этом сообщил Офис генпрокурора в Telegram.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Видео дня

По данным следствия, около 7:30 вооруженные силы страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по Запорожью.

«Была обстреляна гражданская гуманитарная автоколонна с мирными жителями на выезде из города в районе авторынка», — говорится в сообщении.

Пока известно о 25 погибших и около 50 раненых, среди пострадавших дети.

Продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются.

Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

Войска РФ нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья утром в пятницу, 30 сентября.

Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти им помощь.

По предварительным данным, российские войска выпустили 16 ракет по ЗРК С-300.