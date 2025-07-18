На Днепропетровщине враг попал по электровозу, сообщили в Укрзализныце (Фото: www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/)

Российские оккупанты ударили по электровозу в Днепропетровской области . Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в пятницу, 18 июля.

В результате удара РФ машинист электровоза погиб, а его помощник получил ранения. Пострадавший находится в стабильном состоянии.

«Опять трагические новости утром для всей железнодорожной семьи. Мы глубоко сочувствуем семье погибшего и будем рядом в этот сложный для них момент», — отметили в Укрзализныце.

Ночью 18 июля в некоторых областях Украины звучала воздушная тревога из-за угрозы российских ударных беспилотников.

Российская армия атаковала Запорожский район по меньшей мере девятью дронами. На местах ударов зафиксированы разрушения и пожары. Ранения получил 79-летний мужчина.

В городе Чугуев Харьковской области в результате атаки РФ пострадали по меньшей мере четыре человека. Повреждены жилые дома, участок семейного врача и учебное заведение.