Разрушена ледовая арена, снаряды попали в церковь. Глава Донецкой ОВА рассказал о последствиях ракетного обстрела Дружковки

3 января, 11:26
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В результате вражеских обстрелов повреждены также частные дома (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

В результате вражеских обстрелов повреждены также частные дома (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

В результате ракетных ударов войск РФ по Дружковке Донецкой области в понедельник, 2 января, разрушена ледовая арена, снаряды также повредили церковь и еще ряд зданий.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

«Три удара получила удаленная от фронта Дружковка: разрушена Ледовая арена, повреждены здания МАН, автовокзал, церковь, жилой дом и хозяйственные постройки. Один человек ранен», — отметил он.

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По словам Кириленко, ранен также еще один человек в Краматорске, снаряд российских оккупантов попал во двор частного дома.

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На Донецком направлении поврежден дом в Островском Кураховской громады. Зафиксированы вражеские артобстрелы Марьинки и обстрелы Авдеевки с применением кассетных снарядов. Обошлось без жертв и пострадавших.

В Бахмуте за минувшие сутки погиб один человек. В регионе повреждены жилые дома.

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Накануне россияне нанесли два ракетных удара по Дружковке Донецкой области. Одна из них попала в ледовую арену Альтаир.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Донецкая область Дружковка Ракетные удары Война России против Украины

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