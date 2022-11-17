Ракетный удар РФ по Днепру: количество пострадавших возросло до восьми человек, в месте попадания сильный пожар, повреждены жилые дома

17 ноября, 10:41
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Спасатели ежедневно ликвидируют последствия ударов РФ по Украине (Фото:ГСЧС)

Спасатели ежедневно ликвидируют последствия ударов РФ по Украине (Фото:ГСЧС)

В результате ракетного удара РФ по Днепру утром в четверг, 17 ноября, восемь человек получили ранения, среди них — 15-летняя девочка.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в своем Facebook.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0XWujC968PoXEgynFzhziESLACg9ecegLLoFDDPSZzsJeZkRHAg8CqBLgtWMsTzmNl&id=100002157183088

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram сообщал о пяти пострадавших.

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По его словам, все пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Резниченко уточнил, что ракеты российских оккупантов попали в два района областного центра.

https://www.youtube.com/watch?v=g_5n9yetolc

«Есть попадание в промышленное предприятие. Там сильный пожар. Повреждены жилые дома рядом», — добавил глава ОВА.

Он подчеркнул, что атака войск РФ продолжается, призвав людей находиться в безопасных местах.

17 ноября Россия начала снова наносить ракетные удары, есть попадания по инфраструктурным объектам в Днепре и Одесской области. В ряде областей работает ПВО.

15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Эта атака стала самой массовой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты выпустили более 90 ракет, 77 из них сбила украинская ПВО.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Ракетные удары Город Днепр Война России против Украины

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