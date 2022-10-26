Ракетный удар РФ по Днепру: количество раненых возросло до четырех человек, трое из них — в тяжелом состоянии

26 октября, 08:34
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Среди погибших в результате ракетной атаки РФ по Днепру была беременная женщина (Фото:ГСЧС)

Среди погибших в результате ракетной атаки РФ по Днепру была беременная женщина (Фото:ГСЧС)

Количество раненых в результате ракетного удара РФ по Днепру вечером 25 октября возросло до четырех человек, трое из них — в тяжелом состоянии. Погибшими остаются два человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«По уточненной информации, четверо ранены. Это две женщины и двое мужчин. Все в больнице. Трое тяжелых», — отметил он.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=x6mo29D99j0&feature=emb_title

Резниченко также рассказал, что в ночь на среду, 26 октября, войска РФ также атаковали Никопольский район области. Из Градов российские оккупанты накрывали Красногригорьевскую громаду.

Обошлось без жертв и пострадавших, однако есть разрушения.

Более 600 семей остались без электричества из-за повреждения линий электропередач. Аварийные бригады уже работают.

Украинские военные сбили также в нее над Днепропетровской областью иранский дрон-камикадзе Shashed-136.

Вечером 25 октября войска РФ выпустили ракеты по Днепру. В результате попадания обломков снаряда начался пожар на местной заправке.

В результате российской атаки погибли два человека, среди них — беременная женщина.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Днепропетровская область Город Днепр Война России против Украины

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