Ракетные удары РФ по Днепру: спасатели продолжают тушить пожар, количество раненых возросло до 16 человек

16 июля, 08:36
В результате атаки РФ на Днепр погибло три человека (Фото:ГСЧС)

В результате атаки РФ на Днепр погибло три человека (Фото:ГСЧС)

Спасатели продолжают тушить пожар на предприятии в Днепре, куда в ночь на 16 июля попала российская ракета. Количество раненых возросло до 16 человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровский областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«На промышленном предприятии в Днепре, куда накануне вечером попала ракета, спасатели одно возгорание погасили, другое еще тушат. По уточненным данным, вечерняя атака на нашу область унесла три жизни, 16 человек получили ранения», — отметил он.

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Резниченко добавил, что в Криворожском районе области под обстрелы попали Зеленодольская, Апостоловская и Широковская громады. В Шестерне есть поврежденное жилье. Произошел пожар на частном дворе. Пострадавших в результате обстрелов нет.

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В ночь на 16 июля Россия атаковала Днепропетровскую область. Всего оккупанты выпустили по Днепру и области шесть ракет, четыре из которых сбила ПВО.

В Днепре ракеты попали в промышленное предприятие и на улицу рядом с ним, погибли три человека. Масштабы разрушений устанавливают.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Днепропетровская область Ракетные удары Город Днепр Война России против Украины

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