Атака РФ на Днепр: сотрудники ГСЧС спасли женщину из-под завалов — видео 28 апреля, 12:08 Женщину спасли из-под завалов в Днепре после российского удара (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

В Днепре после российского ракетного удара в пятницу, 28 апреля, сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов женщину.

Соответствующее видео опубликовано на странице Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

По данным ведомства, одна за ракет попала в ангар со строительными материалами, в результате чего возник пожар на площади 400 м. кв.

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Сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов женщину 1970 года рождения. Она была госпитализирована в больницу.

В 05:54 возгорание локализовано, в 08:35 ликвидировано.

Ранним утром в пятницу, 28 апреля, Россия нанесли массированный ракетный удар по Украине. Силы ПВО уничтожили 21 из 23 ракет, в частности 11 районе Киева. Также сбили два беспилотника.

В Умани Черкасской области российские ракеты повредили многоэтажные жилые дома.

Россияне ударили по Днепру, убив двухлетнюю девочку и 31-летнюю женщину. В Киевской области обломки российской ракеты попали в многоэтажный дом в Украинке: пострадала 13-летняя девочка, ее доставили в Охматдет.