Ракетный удар РФ по Днепру: количество погибших возросло до семи, пострадали около 70 человек

В Днепре в результате ракетного удара РФ во вторник, 24 июня, погибли семь человек, еще около 70 — пострадали.

Обновлено 13:47. Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил, что количество погибших возросло до семи. Пострадали около 70 человек, среди них — 10 детей. Состояние пяти раненых врачи оценивают как тяжелое.

«Цифры еще уточняются. К сожалению, количество людей, которых задела эта атака, постоянно растет. Впрочем, их могло быть в разы больше. Очень многие из тех, кто находился в зоне поражения, в момент удара были в укрытии. Это спасло десятки жизней», — написал он.

Глава ОГА добавил, что в городе Самара количество пострадавших увеличилось до девяти. Четыре человека в тяжелом состоянии.

Ранее Лысак сообщил, что среди пострадавших двое детей — 13-летняя девочка и парень 16 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Днем 24 июня в Днепре прогремели взрывы. Мониторинговые каналы предупреждали об угрозе баллистики.

В Укрзализныце сообщили, что в результате удара РФ по Днепропетровской области поврежден поезд № 52 Одесса — Запорожье. Пассажирам, которые получили травмы, оказывают помощь.

В Днепре повреждена гражданская инфраструктура: 19 школ, 10 детских садов, ПТУ, музыкальная школа и восемь медицинских учреждений.