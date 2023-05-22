РФ атаковала часть ГСЧС в Днепре: разрушены здания, уничтожена техника, пострадал спасатель 22 мая, 09:59 Пожарная часть в Днепре получила значительные повреждения в результате атаки РФ (Фото:ГСЧС/Telegram)

Во время атаки РФ по Днепру в ночь на понедельник, 22 мая, значительно пострадала часть ГСЧС.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, в результате удара российских оккупантов разрушены три здания, уничтожено более 20-ти единиц техники.

Ранения получил один спасатель.

Видео дня

«Уничтожать подразделения ГСЧС — это грубое нарушение норм Женевской конвенции. Это нарушение всех норм Международного права и обычной человеческой морали. Россия — государство террорист», — отреагировал на удар РФ глава ГСЧС Сергей Крук.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В ночь на 22 мая российские оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты Днепра и области. Власти сообщали о восьми пострадавших.

Всего по Украине войска РФ выпустили 20 дронов-камикадзе и 16 крылатых ракет разных типов. Силам украинской ПВО удалось сбить все беспилотники и четыре вражеские ракеты.