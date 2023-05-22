РФ атаковала часть ГСЧС в Днепре: разрушены здания, уничтожена техника, пострадал спасатель

22 мая, 09:59
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Пожарная часть в Днепре получила значительные повреждения в результате атаки РФ (Фото:ГСЧС/Telegram)

Пожарная часть в Днепре получила значительные повреждения в результате атаки РФ (Фото:ГСЧС/Telegram)

Во время атаки РФ по Днепру в ночь на понедельник, 22 мая, значительно пострадала часть ГСЧС.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, в результате удара российских оккупантов разрушены три здания, уничтожено более 20-ти единиц техники.

Ранения получил один спасатель.

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«Уничтожать подразделения ГСЧС — это грубое нарушение норм Женевской конвенции. Это нарушение всех норм Международного права и обычной человеческой морали. Россия — государство террорист», — отреагировал на удар РФ глава ГСЧС Сергей Крук.

ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС

В ночь на 22 мая российские оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты Днепра и области. Власти сообщали о восьми пострадавших.

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Всего по Украине войска РФ выпустили 20 дронов-камикадзе и 16 крылатых ракет разных типов. Силам украинской ПВО удалось сбить все беспилотники и четыре вражеские ракеты.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   ГСЧС Ракетные удары Город Днепр Война России против Украины

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