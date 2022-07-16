После серии утренних атак РФ. ВСУ сбили беспилотник оккупантов над Днепропетровской областью 16 июля, 13:04 Правоохранители фиксируют последствия ракетных ударов РФ по Днепру (Фото:НПУ)

После серии ракетных ударов РФ по Днепропетровской области утром 16 июля ВСУ сбили беспилотник оккупантов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Еще минус один Орлан-10. Наши военные сбили над Днепропетровской очередной вражеский беспилотник», — отметил он.

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Детали глава ОВА не уточнил.

Утром 16 июля Россия ударила из Градов по жилым кварталам Никополя. Повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ. Спасатели достали из-под завалов тела двоих погибших.

В Днепре ракеты попали в промышленное предприятие и на улицу рядом с ним, погибли три человека, еще 16 получили ранения. Масштабы разрушений устанавливают.



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