Атака на Днепропетровскую область: после удара РФ по объекту энергетической инфраструктуры есть серьезные разрушения, повреждены жилые дома
Войска РФ практически всю ночь били по Днепропетровской области, в ряде населенных пунктов повреждены жилые дома (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
В результате удара РФ по объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровской области в ночь на 19 октября есть серьезные разрушения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
По его словам, без электричества остались города и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской громадах и один из районов Кривого Рога. Обесточены насосные станции местных водоканалов. В этих же громадах перебои с водой.
По словам главы ОВА, на данный момент продолжаются восстановительные работы.
Российские оккупанты также атаковали Кривой Рог, там поврежден двухэтажный дом. По предварительным данным, люди не пострадали.
Войска РФ били и по Никопольскому району, его всю ночь обстреливали из Градов, Ураганов и тяжелой артиллерии.
На Марганецкую и Красногригорьевскую громады оккупанты направили до 60 снарядов.
Повреждены жилые дома, но люди не пострадали.
В ночь на 19 октября войска РФ нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе. Без электроэнергии остались многие населенные пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге.
Последнюю неделю целями РФ стали объекты критической и энергетической инфраструктуры по всей Украине, в частности, в Днепропетровской области.