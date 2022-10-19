Атака на Днепропетровскую область: после удара РФ по объекту энергетической инфраструктуры есть серьезные разрушения, повреждены жилые дома 19 октября, 08:27 Войска РФ практически всю ночь били по Днепропетровской области, в ряде населенных пунктов повреждены жилые дома (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В результате удара РФ по объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровской области в ночь на 19 октября есть серьезные разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, без электричества остались города и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской громадах и один из районов Кривого Рога. Обесточены насосные станции местных водоканалов. В этих же громадах перебои с водой.

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По словам главы ОВА, на данный момент продолжаются восстановительные работы.

Российские оккупанты также атаковали Кривой Рог, там поврежден двухэтажный дом. По предварительным данным, люди не пострадали.

Войска РФ били и по Никопольскому району, его всю ночь обстреливали из Градов, Ураганов и тяжелой артиллерии.

На Марганецкую и Красногригорьевскую громады оккупанты направили до 60 снарядов.

Повреждены жилые дома, но люди не пострадали.

В ночь на 19 октября войска РФ нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе. Без электроэнергии остались многие населенные пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге.

Последнюю неделю целями РФ стали объекты критической и энергетической инфраструктуры по всей Украине, в частности, в Днепропетровской области.