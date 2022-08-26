Из Градов и тяжелой артиллерии. Войска РФ нанесли удары по трем районам Днепропетровской области, есть разрушения 26 августа, 09:04 В результате атак оккупантов повреждены частные дома (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на пятницу, 26 августа, войска РФ девять раз наносили удары по трем районам Днепропетровской области. Под огнем оказались жители Никопольского, Синельниковского и Криворожского районов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

Никопольский района российские оккупанты обстреляли пять раз за ночь, били из Градов и тяжелой артиллерии.

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В Никополе повреждены с десяток частных домов, школа и санаторий. Перебита линия электропередач. До 1000 жителей города осталось без света.

Люди не пострадали.

В Марганецкую громаду прилетели пять снарядов из Градов, в Красногригорьевске — десять снарядов из тяжелой артиллерии. Обошлось без разрушений и пострадавших.

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В Синельниковском районе война РФ накрыли ракетами две громады.

В одной из них разрушение на сельхозпредприятии, в другой — на дорожном предприятии, загорелся ангар с техникой. Пожар уже удалось потушить.

В Криворожском районе враг попал по Зеленодольской и Широковской громадам. Есть разрушения.

24 августа Россия нанесла удар по Чаплино Днепропетровской области.

Российские ракеты попали в частный дом и объекты железнодорожной инфраструктуры, в частности, в станцию, где в результате взрыва сгорели несколько вагонов пассажирского поезда и припаркованные рядом автомобили, в том числе с людьми.

По последним данным, погибли 25 человек, из них двое детей. 31 человек получил ранения.

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