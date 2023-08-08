Ночью РФ атаковала Днепропетровскую область: снаряды попали в энергетический объект, в Никополе повреждена гражданская инфраструктура 8 августа, 09:35 Последствия ночных ударов РФ по Никополю (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

В ночь на вторник, 8 августа, войска РФ атаковали Днепропетровскую область из Градов и тяжелой артиллерии.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram, в результате обстрелов в Никополе повреждены два лицея и админздание.

Также повреждения получили 12 частных домов, авто, газопровод и четыре линии электропередач.

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В Покровской громаде снаряды российских оккупантов попали в энергетический объект.

Утром войска РФ снова обстреляли Никополь. Информация о последствиях уточняется.

В результате ночных атак, по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

28 июля армия РФ обстреляла Днепр с использованием двух баллистических ракет Искандер. Ракеты попали в жилой комплекс и здание СБУ. Девять человек получили ранения.