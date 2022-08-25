Ночные удары по Днепропетровской области: РФ атаковала четыре района, есть разрушения, среди пострадавших — трое детей

25 августа, 08:36
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РФ ежедневно атакует Днепропетровскую область (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

РФ ежедневно атакует Днепропетровскую область (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на четверг, 25 августа, войска РФ атаковали четыре района Днепропетровской области — Синельниковский, Никопольский, Криворожский и Днепровский.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, по Синельниковскому району после полуночи российские оккупанты ударили четыре раза. В Великомихайловке разрушены несколько домов. В результате атаки пострадали восемь человек, среди них трое детей. Все госпитализированы.

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Никопольский район враг трижды накрывал огнем из Градов и тяжелой артиллерии. В Никополь и Марганецкую громаду прилетели 11 снарядов. Обошлось без пострадавших.

https://www.youtube.com/watch?v=_wpcyET18vs

Войска РФ обстреливали Криворожский район из Ураганов и Смерчей. Снаряды попали Апостоловской и Широковской громадах.

Село Кошево осталось без света. Несколько реактивных снарядов прилетели и в один из районов Кривого Рога. Есть разрушение жилья. Люди не пострадали.

РФ также нанесла ракетный удар по Днепровскому району, ее сбили украинские военные.

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Резниченко также сообщил, что в поселке Чаплинов, по которому оккупанты ударили вечером 24 августа, продолжаются поисково-спасательные работы. Среди погибших двое детей, которые находились в частном доме.

24 августа войска РФ нанесли удары по Чаплино Днепропетровской области. Во время первого удара одна ракета попала в частный дом, во время второй атаки пострадала железнодорожная станция. В результате погибли 22 человек, пять из них сгорели в авто, который стоял на станции.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Днепропетровская область Ракетные удары Война России против Украины

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